Вильярреал - Атлетико: обзор и результат матча Чемпионата Испании 01.04.2024

В рамках 30-го тура Чемпионата Испании Атлетико в гостях встретился с Вильярреалом.

Поединок для "матрасников" начался прекрасно, потому что, уже на 7-ой минуте встречи они имели прекрасную возможность забить, а на 9-ой, собственно, открыли счет усилиями Акселя Витселя.

Гости продолжили давить. На 17-ой минуте мог отмечаться Маркос Льоренте, но уже чуть больше чем через 5 минут едва не "привезли" себе пенальти, но, судья матча * не отреагировал на падение одного из игроков Вильярреала.

В конце первого тайма команды обменялись моментами, а в начале второй 45-минутки Александер Сёрлот восстановил паритет в матче.

"Желтая субмарина" держалась до последних минут, но, все же в итоге "погрузилась на дно", потому что Сауль Ньигес сумел принести своей команде важные три очка точным ударом на 87-ой минуте.

Статистика матча Чемпионата Испании Вильярреал - Атлетико.

Вильярреал - Атлетико 1:2

Голы: Сёрлот, 50 - Витсель, 9, Ньигес, 87

xG: 0.76 - 1.08

Удары: 11 - 14

Удары в створ ворот: 52% - 48%

Владение мячом: 52% - 48%

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