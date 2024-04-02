Вильярреал - Атлетико: обзор и результат матча Чемпионата Испании 01.04.2024
В рамках 30-го тура Чемпионата Испании Атлетико в гостях встретился с Вильярреалом.
Поединок для "матрасников" начался прекрасно, потому что, уже на 7-ой минуте встречи они имели прекрасную возможность забить, а на 9-ой, собственно, открыли счет усилиями Акселя Витселя.
Гости продолжили давить. На 17-ой минуте мог отмечаться Маркос Льоренте, но уже чуть больше чем через 5 минут едва не "привезли" себе пенальти, но, судья матча * не отреагировал на падение одного из игроков Вильярреала.
В конце первого тайма команды обменялись моментами, а в начале второй 45-минутки Александер Сёрлот восстановил паритет в матче.
"Желтая субмарина" держалась до последних минут, но, все же в итоге "погрузилась на дно", потому что Сауль Ньигес сумел принести своей команде важные три очка точным ударом на 87-ой минуте.
Статистика матча Чемпионата Испании Вильярреал - Атлетико.
Вильярреал - Атлетико 1:2
Голы: Сёрлот, 50 - Витсель, 9, Ньигес, 87
xG: 0.76 - 1.08
Удары: 11 - 14
Удары в створ ворот: 52% - 48%
Владение мячом: 52% - 48%
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