Всего два игрока сборной Германии были организаторами протеста перед матчем с Японией

Данная акция оказалась не очень популярной среди самих немецких футболистов.

В матче первого тура чемпионата мира 2022 года сборная Германии сенсационно уступила сборной Японии со счетом 1:2.

На предматчевой фотографии все немецкие футболисты закрыли себе рты рукой в знак протеста против решения ФИФА запретить командам выходить с радужными повязками "OneLove".

Как стало известно Bild, на который ссылается Bayern & Germany, всего два игрока "Бундестим" стояли за организацией данного протеста - капитан команды Мануэль Нойер и Леон Горецка.

Именно они стали теми, кто продвигал данную тему. Другие же ничего не хотели делать, взяв за пример остальные страны.

Когда протест все же был согласован, такие игроки, как Джошуа Киммих, встали на сторону Нойера и Горецки, в то время как все остальные критически смотрели на это, считая, что протест только отвлечет внимание.

Ранее Арсен Венгер как раз выразил мнение, что подобные протесты и заявления некоторых сборных помешали им удачно выступить на мундиале.