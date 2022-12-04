iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Всего два игрока сборной Германии были организаторами протеста перед матчем с Японией

Данная акция оказалась не очень популярной среди самих немецких футболистов.
Сегодня, 22:21
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

В матче первого тура чемпионата мира 2022 года сборная Германии сенсационно уступила сборной Японии со счетом 1:2.

На предматчевой фотографии все немецкие футболисты закрыли себе рты рукой в знак протеста против решения ФИФА запретить командам выходить с радужными повязками "OneLove".

Как стало известно Bild, на который ссылается Bayern & Germany, всего два игрока "Бундестим" стояли за организацией данного протеста - капитан команды Мануэль Нойер и Леон Горецка.

Именно они стали теми, кто продвигал данную тему. Другие же ничего не хотели делать, взяв за пример остальные страны. 

Когда протест все же был согласован, такие игроки, как Джошуа Киммих, встали на сторону Нойера и Горецки, в то время как все остальные критически смотрели на это, считая, что протест только отвлечет внимание.

Ранее Арсен Венгер как раз выразил мнение, что подобные протесты и заявления некоторых сборных помешали им удачно выступить на мундиале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия сборная Германии Мануэль Нойер Чемпионат мира 2022 Леон Горецка

Статьи по теме

Четвертьфинал ЧМ-2022 между Англией и Францией станет историческим Четвертьфинал ЧМ-2022 между Англией и Францией станет историческим
Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам
Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Венгер связал плохие выступления некоторых сборных на ЧМ-2022 с их политическими заявлениями Венгер связал плохие выступления некоторых сборных на ЧМ-2022 с их политическими заявлениями
Помочь журналистам

Видео

Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202223:21
Четвертьфинал ЧМ-2022 между Англией и Францией станет историческим
ЧМ-202222:57
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Мбаппе - единоличный лидер с запасом
ЧМ-202222:56
Чемпионат мира-2022: Франция и Англия отправили Польшу и Сенегал по домам
ЧМ-202222:53
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала
ЧМ-202222:52
Англия разбила Сенегал и уверенно прошла в четвертьфинал
НБА22:44
НБА поделилась планами по предлагаемому межсезонному турниру
ЧМ-202222:21
Всего два игрока сборной Германии были организаторами протеста перед матчем с Японией
Бокс21:59
"Абсолютная легенда": икона Манчестер Юнайтед призвал посвятить Фьюри в рыцари
ЧМ-202221:20
Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202221:05
Венгер связал плохие выступления некоторых сборных на ЧМ-2022 с их политическими заявлениями
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK