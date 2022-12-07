Ливерпуль и Тоттенхэм заинтересованы в четвертьфиналисте ЧМ-2022

Игрок мог оказаться в Англии еще год назад.

Английские топ-клубы, среди которых Ливерпуль и Тоттенхэм, заинтересованы в услугах марокканского хавбека Софьяна Амрабата, сообщает издание 90Min. 26-летний игрок прошел со своей сборной в четвертьфинал ЧМ в Катаре, сенсационно обыграв Испанию, что и привлекло к нему внимание.

На самом деле лондонцы уже давно следят за Амрабатом. Клуб планировал подписать опорного полузащитника еще зимой в прошлом году, но остановил свой выбор на Родриго Бентакуре. Теперь же, благодаря ЧМ, "шпоры" снова обратили на него внимание.

Но если год назад Фиорентина была не прочь расстаться с Амрабатом и рассматривала даже арендные предложения, то теперь клуб намерен сохранить полузащитника. Как известно, во Флоренции отказали всем заинтересованным, заявив, что зимой Софьян останется в Фиорентине.

Добавляют еще огня комментарии, сделанные агнетом Амрабата. Общаясь с Фабрицио Романо по поводу интереса к его клиенту из клубов АПЛ, он заявил, что ждал такого, ведь Софьян - лучший опорный полузащитник на этом мундиале. Поэтому англичанам придется приложить немало усилий, чтобы оформить трансфер марокканца в ближайшее время.

Напомним, что матчи четвертьфинала ЧМ в Катаре пройдут 9 и 10 декабря, а ознакомиться с парами можно здесь.