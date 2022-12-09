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Сантуш: Не верю, что португальцы желают поражения своей сборной

Португальский специалист надеется на поддержку страны.
Сегодня, 18:24
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о поддержке со стороны фанатов.

"Я не верю, что португальцы желают поражения своей сборной. При этом не имеет значения, находятся ли они в своей стране или за рубежом.

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На любой пресс-конференции 90 процентов вопросов о Криштиану. Это нормально с учетом его масштаба", – заявил Сантуш в интервью A Bola.

Напомним, сборная Португалии сыграет с Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2022. Игра состоится в субботу, 10 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Португалии Фернанду Сантуш

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