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Месси побил сразу два рекорда, отдав голевую Молине

И оба принадлежали легендам футбола.
Сегодня, 22:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лео Месси очевидно готов самостоятельно тянуть свою сборную, чтобы наконец получить титул чемпиона мира. Сейчас Аргентина играет с Нидерландами за право попасть в полуфинал мундиаля в Катаре, и после первого тайма счет 0:1 в пользу "альбиселесте".

Впервые на этом ЧМ Нидерланды проигрывают в течение матча. Счет открыл защитник Атлетико Науэль Молина с передачи Лео. Этим пасом легенда мирового футбола побил сразу два рекорда, принадлежавших двум другим легендам.

Во-первых, Лео сделал пять ассистистов на чемпионате мира и побил рекорд Пеле, у которого было 4 передачи. Эта статистика ведется с 1966 года.

А во-вторых, Месси побил рекорд своего соотечественника Диего Марадоны, отдав 68 передач под удар на чемпионатах мира. Эта статистика также ведется только с 1966 года.

За матчем Нидерланды - Аргентина вы можете следить на нашем сайте.

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