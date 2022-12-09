Месси побил сразу два рекорда, отдав голевую Молине

Лео Месси очевидно готов самостоятельно тянуть свою сборную, чтобы наконец получить титул чемпиона мира. Сейчас Аргентина играет с Нидерландами за право попасть в полуфинал мундиаля в Катаре, и после первого тайма счет 0:1 в пользу "альбиселесте".

Впервые на этом ЧМ Нидерланды проигрывают в течение матча. Счет открыл защитник Атлетико Науэль Молина с передачи Лео. Этим пасом легенда мирового футбола побил сразу два рекорда, принадлежавших двум другим легендам.

Во-первых, Лео сделал пять ассистистов на чемпионате мира и побил рекорд Пеле, у которого было 4 передачи. Эта статистика ведется с 1966 года.

А во-вторых, Месси побил рекорд своего соотечественника Диего Марадоны, отдав 68 передач под удар на чемпионатах мира. Эта статистика также ведется только с 1966 года.

За матчем Нидерланды - Аргентина вы можете следить на нашем сайте.