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Американский журналист умер во время матча Нидерланды - Аргентина

Грант Уол вошел в историю чемпионата мира.
Сегодня, 10:57
Грант Уол
Грант Уол

В рамках четвертьфинала чемпионата мира встречались сборные Нидерландов и Аргентины. Победителем противостояния стала аргентинская команда (2:2, 4:3 по пенальти).

Как сообщает CBS News, во время поединка случилась трагедия - умер американский журналист Грант Уол, который работал на канале CBS Sports и написал книгу о Дэвиде Бекхэме.

В добавленное время у Гранта в пресс-центре на стадионе Лусаил, вероятно, случилась острая реакция на стресс. Прибывшие медики не смогли реанимировать 48-летнего мужчину. Журналиста отправили в ближайший госпиталь, однако спасти его не удалось.

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Стоит отметить, что в прошедший четверг Уол в подкасте Spotify рассказывал, что заболел бронхитом на чемпионате мира и несколько раз обращался к местным врачам. 

Федерация футбола США выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.

Напомним, Уола из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре перед матчем США – Уэльс, однако позднее извинились и вернули все вещи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трагедия

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