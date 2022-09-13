В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая
Британские команды на предстоящих днях выступят во втором туре на групповом этапе Лиги чемпионов.
Как стало известно журналисту Daily Telegraph Бен Рамсби, на матчах, которые пройдут в Великобритании, не будет звучать гимн Лиги чемпионов.
По информации источника, УЕФА принял это решение в связи со смертью королевы Елизаветы II.
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Отметим, что сегодня, 13 сентября, Ливерпуль примет на своем поле Аякс. В среду, 14 сентября, Челси дома сыграет с Зальцбургом, а Манчестер Сити – с дортмундской Боруссией.
Также Рейнджерс встретится с Наполи на своем поле, однако эту игру перенесли на один день.
Примечательно, что гимн Лиги чемпионов написан на основе части произведения Георга Фридриха Генделя Садок-священник из Коронационного гимна Великобритании.
Напомним, 8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. В стране объявлен 10-дневный траур.
Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок.