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Футбол

В Великобритании на этой недели не будет звучать гимн Лиги чемпионов - причина трагическая

Британцы скорбят из-за ухода королевы Елизаветы II.
Сегодня, 12:38
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images
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Британские команды на предстоящих днях выступят во втором туре на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как стало известно журналисту Daily Telegraph Бен Рамсби, на матчах, которые пройдут в Великобритании, не будет звучать гимн Лиги чемпионов.

По информации источника, УЕФА принял это решение в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Читай также: Матч между Арсеналом и ПСВ в рамках Лиги Европы перенесен

Отметим, что сегодня, 13 сентября, Ливерпуль примет на своем поле Аякс. В среду, 14 сентября, Челси дома сыграет с Зальцбургом, а Манчестер Сити – с дортмундской Боруссией.

Также Рейнджерс встретится с Наполи на своем поле, однако эту игру перенесли на один день.

Примечательно, что гимн Лиги чемпионов написан на основе части произведения Георга Фридриха Генделя Садок-священник из Коронационного гимна Великобритании.

Напомним, 8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. В стране объявлен 10-дневный траур.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов трагедия
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