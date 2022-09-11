Матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Наполи перенесен на день

Матч Рейнджерс – Наполи перенесен в связи с траурными мероприятиями из-за смерти Елизаветы II. Об этом говорится на сайте шотландского клуба.

Игра 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов должна была состояться 13 сентября, однако ее перенесели на 14 сентября.

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Данное решение объясняется нехваткой полиции, а также организационными сложностями, связанными с траурными мероприятиями, которые будут проходить в Шотландии в ближайшие дни.

Также известно, что на игру не допустят болельщиков Наполи. Ввиду этого УЕФА не допустит болельщиков Рейнджерс на ответный матч, который состоится в Неаполе.