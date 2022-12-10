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Ван Гал объявил об уходе со сборной Нидерландов

Специалист не сумел достичь успеха на главном международном турнире.
Сегодня, 10:12
Луи Ван Гал / Getty Images
Луи Ван Гал / Getty Images

В рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Нидерландов уступила национальной команде Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти).

Главный тренер европейской команды Луи Ван Гал на послематчевой пресс-конференции официально сообщил, что покидает свой пост.

"Во-первых, я не буду продолжать. Я делал это только в течение этого периода времени. Это был мой самый последний матч в моем третьем сроке на посту главного тренера.

За это время я тренировал команду на протяжении 20 матчей, и мы не проиграли ни одного. Я не знаю, сколько матчей мы выиграли, но вы можете погуглить "Луи ван Гал, сборная Нидерландов" и сами увидеть разницу мячей", - приводит слова тренера Eurosport.

Стоит отметить, что после Ван Гала сборную должен возглавить Рональд Куман.

Напомним, в 1/2 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 13 декабря.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды - Аргентина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Луи Ван Гал

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