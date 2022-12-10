iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду второй раз подряд оказывается на скамейке запасных

Рамуш и Фелиш в старте.
Сегодня, 16:31
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В 17:00 по киевскому времени стартует матч 1/4 финала чемпионата мира между Португалией и Марокко. За встречей вы можете следить онлайн на нашем сайте.

Уже известны стартовые составы, и там есть один интересный момент. Капитан Португалии и ее бессменный лидер Криштиану Роналду снова начнет матч на скамье запасных. Вместо него в атаке сыграют Жоау Фелиш и звезда прошедшего тура Гонсало Рамуш.

Это снова добавит к спорам о роли Роналду в родной сборной и, возможно, немного поколеблет шансы португальца подписать соглашение с европейским грандом.

Интересно, что ранее главный тренер Португалии Фернандо Сантуш лично подтвердил, что имел с Кришитиану разговор о его роли в сборной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

Статьи по теме

Марокко - Португалия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022 Марокко - Португалия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022
Тен Хаг: Криштиану ни разу не сказал мне, что хочет уйти Тен Хаг: Криштиану ни разу не сказал мне, что хочет уйти
Сантуш: Не верю, что португальцы желают поражения своей сборной Сантуш: Не верю, что португальцы желают поражения своей сборной
Сантуш: Оставьте Роналду в покое Сантуш: Оставьте Роналду в покое
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Дончича и Зайона возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Дончича и Зайона возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Рома нашла замену футболисту, поругавшемуся с Моуриньо
Европа17:58
Брентфорд уступил Бордо в товарищеском матче с Ярмолюком в составе
Европа17:25
Роналду не вышел в старте сборной на крупных турнирах два раза подряд впервые за 18 лет
ЧМ-202217:15
Марокко - Португалия: смотреть онлайн-трансляцию матча
Биатлон16:51
Хохфильцен: Норвегия второй раз подряд выигрывает эстафету
ЧМ-202216:31
Роналду второй раз подряд оказывается на скамейке запасных
Формула 116:17
Ферстаппен сравнил свои титулы: Я не могу выбрать какой-то один
ЧМ-202215:31
ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Формула 115:04
Магнуссен примет участие в гонке 24 часа Дайтоны
Европа14:41
Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK