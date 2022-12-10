Роналду второй раз подряд оказывается на скамейке запасных

В 17:00 по киевскому времени стартует матч 1/4 финала чемпионата мира между Португалией и Марокко. За встречей вы можете следить онлайн на нашем сайте.

Уже известны стартовые составы, и там есть один интересный момент. Капитан Португалии и ее бессменный лидер Криштиану Роналду снова начнет матч на скамье запасных. Вместо него в атаке сыграют Жоау Фелиш и звезда прошедшего тура Гонсало Рамуш.

Это снова добавит к спорам о роли Роналду в родной сборной и, возможно, немного поколеблет шансы португальца подписать соглашение с европейским грандом.

Интересно, что ранее главный тренер Португалии Фернандо Сантуш лично подтвердил, что имел с Кришитиану разговор о его роли в сборной.