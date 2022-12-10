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Криштиану повторил рекорд по матчам за одну сборную

Португалец поравнялся с рекордом кувейтского игрока.
Сегодня, 19:19
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между Португалией и Марокко стал 196-м в карьере форварда Криштиану Роналду в составе своей национальной команды.

По этому показателю Роналду сравнялся с Бадром Аль-Мутава, который также 196 раз выходил на поле в составе сборной Кувейта.

ТОП-5 игроков, которые провели больше всего матчей за сборные

  • 1-2. Криштиану Роналду (Португалия) - 196
  • 1-2. Бадр Аль-Мутава (Кувейт) - 196
  • 3. Со Чин Анн (Малайзия) - 195
  • 4. Ахмед Хассан (Египет) - 184
  • 5. Ахмед Мубарак (Оман) - 183

Напомним, что Португалия уступила Марокко и завершила свои выступления на чемпионате мира. Если бывший нападающий МЮ не примет решение завершить карьеру в сборной, то может стать единоличным лидером.


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