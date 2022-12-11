Один из ключевых полузащитников сборной Португалии признал поражение от Марокко

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш заявил, что Марокко играло лучше его команды в 1/4 финала ЧМ-2022.

"У нас хватало мастерства для прохода дальше. Учитывая нашу самоотдачу, мы заслужили большего. Мы расстроены, потрясены, подавлены. Мы упустили шанс. Мы думали, что способны пройти дальше вне зависимости от того, с кем играем – Марокко, Аргентиной, Бразилией или любой другой сборной. Мы ждали этого матча и хотели выйти в полуфинал, но не смогли.

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В этой игре Марокко было лучше Португалии, они заслужили победу, что бы мы ни говорили о судьях. Марокко заслужило это. Они хорошо играли, и мы должны отдать им должное. Мы не можем цепляться за все, что видим. Мы должны поздравить Марокко", – сказал Фернандеш в интервью сайту ФИФА.

Напомним, в субботу, 10 декабря, сборная Португалии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.