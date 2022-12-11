Тренер Марокко: Мы Рокки Бальбоа этого чемпионата мира

Главный тренер Марокко Валид Реграги высказался об игре своей команды на ЧМ-2022.

"Мы знали, что это будет игра против одной из лучших команд в мире. Нам было сложнее, чем против Испании, они хорошо нас изучили, но мы сумели выполнить свой план, несмотря на усталость после 1/8 финала.

Мы отличная команда, с большим сердцем. Мы были намного лучше в плане желания и страсти. Мы здесь, чтобы показать, кто мы есть. Это очень сложный турнир, но посмотрите, против кого мы играли.

Мы потеряли многих игроков, мы могли пострадать от этого сегодня, но когда мы вкладываем смирение и энергию африканского и арабского народов, путь всегда лежит только вперед. Я очень горжусь этими прекрасными игроками, как и всем персоналом. Мы быстро восстановимся, нам это необходимо, потому что на подходе еще одна великая команда.

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У нас есть очень четкий план, игроки никогда не бегали так много, как на этом чемпионате мира. Но когда мы вкладываем душу, проявляются наши лучшие качества.

Мы команда, которую все любят, с талантом, качеством. Деньги не могут победить страсть и веру. Это не чудо, это работа: Бельгия, Хорватия, Канада, Испания и Португалия– мы пропустили лишь раз. Весь наш континент рад за нас. Мы Рокки Бальбоа этого турнира благодаря нашему духу.

Мы приехали сюда не для того, чтобы сыграть три игры. Тому, кто пришел за этим, не было места в этой команде. Если мы будем верить и мечтать, мы сможем донести великое послание, которое хотим передать", – сказал Реграги в интервью сайту ФИФА.

Напомним, марокканцы обыграли Португалию (1:0) в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре, став первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал турнира.