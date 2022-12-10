Марокко - Португалия 1:0 видео гола и лучших моментов матча 10.12.22

В субботу, 10 декабря, сборные Марокко и Португалии сошлись в четвертьфинальном противостоянии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Марокканская команда сотворила еще одну сенсацию нынешнего мирового первенства, победив фаворита поединка и став первой африканской сборной, которая сыграет в полуфинале Мундиаля.

"Атласские львы" одолели португальцев с минимальным преимуществом. Единственный и победный гол во встрече на 43-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, замкнув подачу с фланга.

Соперник сборной Марокко по полуфиналу ЧМ-2022 определится в матче Англия - Франция.

Вашему вниманию видео гола матча Марокко - Португалия в 1/4 финала ЧМ-2022:

Марокко - Португалия 1:0

Гол: Эн-Несири, 43

Марокко: Буну - Хакими, Саисс (Дари, 58), Эль Ямик, Аттият-Аллах - Унахи, Амрабат, Амалла (Чеддира, 65) - Зиеш (Жабран, 81), Эн-Несири (Банун, 65), Буфаль (Абухляль, 81).

Португалия: Кошта - Далот (Орта, 79), Диаш, Пепе, Геррейру (Канселу, 51) - Б. Силва, Невеш (Роналду, 52), Отавио (Витинья, 69) - Фернандеш, Рамуш (Леау, 69), Фелиш.

Предупреждения: Дари 70, Чеддира 90+1 - Витинья 87

Удаление: Чеддира 90+3 (вторая желтая).