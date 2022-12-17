Дембеле: Месси заслуживает выиграть чемпионат мира
Француз хочет увидеть, как бывший одноклубник поднимает заветный трофей.
Вингер сборной Франции Усман Дембеле заявил, что капитан Аргентины Лионель Месси заслужил победу на чемпионате мира.
"Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает. Но Франция тоже заслуживает победы", – сказал Дембеле в интервью сайту ФИФА.
В текущем розыгрыше кубка мира на счету Месси 5 голов и 3 ассиста в 6 матчах.
Напомним, сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за три дня до финала ЧМ-2022.