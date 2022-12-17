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Дембеле: Месси заслуживает выиграть чемпионат мира

Француз хочет увидеть, как бывший одноклубник поднимает заветный трофей.
Сегодня, 16:17
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Вингер сборной Франции Усман Дембеле заявил, что капитан Аргентины Лионель Месси заслужил победу на чемпионате мира.

"Месси заслуживает выиграть чемпионат мира, он проводит очень хороший турнир, и это трофей, которого ему не хватает. Но Франция тоже заслуживает победы", – сказал Дембеле в интервью сайту ФИФА.

В текущем розыгрыше кубка мира на счету Месси 5 голов и 3 ассиста в 6 матчах.

Напомним, сборные Франции и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2022. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за три дня до финала ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Усман Дембеле

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