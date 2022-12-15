Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за три дня до финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не принял участие в тренировке национальной команды.

Как сообщает Mundo Deportivo, сегодня на поле тренировались игроки, которые выходили на замены или не играли против Хорватии (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022. Основные исполнители занимались в тренажерном зале. Под конец тренировки футболисты стартового состава также появились на поле, но среди них не оказалось Месси.

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Предполагается, что капитан сборной Аргентины не занимался из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, который он почувствовал во время поединка с хорватами.

Тем не менее в аргентинской национальной команде не сомневаются, что их лидер будет готов и сыграет в финале мирового первенства против французов.

Напомним, что финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 17:00 по киевскому времени.