Месси объяснил изменение подхода к исполнению пенальти в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии

Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2022 года разгромила сборную Хорватии со счетом 3:0. Первый гол "альбиселесте" забили с пенальти, который реализовал Лионель Месси.

Этот 11-метровый удар стал для 35-летнего аргентинца уже четвертым на турнире (включая серию пенальти против Нидерландов). Только один из них не достиг цели из-за Войцеха Щесны.

Обычно Месси в спокойном, неторопливом стиле исполняет пенальти, но в матче с хорватами он положился на быстрый разбег и сильный удар. Как оказалось, смена стиля исполнения удара связана с Домиником Ливаковичем, который ранее выиграл для своей сборной две серии послематчевых пенальти подряд.

"Я изучал технику хорватского вратаря с (Херонимо) Рульи и с Дибу (Эмилиано Мартинес). Мы говорили о том, как он долго ждет (прежде чем прыгнуть за мячом)", - цитирует Лионеля Goal.

"Лучше всего было застать его врасплох и сразу ударить, а не ждать. Когда долго ждешь, то его сложно переиграть. Я был полон решимости ударить именно таким образом".

Напомним, что этот гол стал для Месси уже пятым на мундиале. Вместе с Килианом Мбаппе они лидируют в споре лучших бомбардиров турнира.