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Сэр Джефф Херст поздравил Мбаппе с достижением его рекорда

Не в каждом финале забивают хет-трик.
Сегодня, 21:02
Сэр Джефф Херст / Getty Images
Сэр Джефф Херст / Getty Images

Сэр Джефф Херст лично поздравил Килиана Мбаппе с тем, что француз смог повторить его рекорд в финальном матче ЧМ-2022 против сборной Аргентины. Речь идет о хет-трике нападающего сборной Франции.

До этого хет-трик в финальном матче мундаля был забит 54 года назад именно сэром Джеффом Херстом. В том легендарном финале Англия победила ФРГ со счетом 4:2, кроме экс-нападающего Вест Хэма голы забивали Питерс, Халлер и Вебер.

"Мои поздравления Мбаппе, как бы то ни было. Я прекрасно провел время!" – написал в Твиттер легендарный английский игрок перед серией пенальти.

Не смотря на то, что в серии пенальти выиграла Аргентина, Мбаппе все равно вписал свое имя в историю чемпионатов мира, а также стал лучшим бомбардиром турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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