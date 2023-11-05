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Хоккей

НХЛ: Сан-Хосе продолжает погружение на дно, Детройт в напряженной борьбе победил Бостон

Вашему вниманию результаты всех матчей прошедшего дня в национальной хоккейной лиге.
Сегодня, 07:57
Хоккеист Сан-Хосе / Getty Images
Хоккеист Сан-Хосе / Getty Images

В НХЛ в ночь с 4 на 5 ноября состоялось 9 матчей.

Среди результатов стоит выделить 10 пропущенных шайб Сан-Хосе в матче с Питтсбургом, а также перестрелку между Детройтом и Бостоном, которые идут в зоне плей-офф восточной конференции.

Вашингтон - Коламбус 2:1

Голы: Вилсон, 12, Милано, 17 - Воронков, 21

Детройт - Бостон 5:4

Голы: Реймонд, 16, Велман, 29, Ларкин, 46, Перрон, 48, Копп, 50 - ван Римсдейк, 5, Пуатра, 13, Койл, 33, Пастрняк, 54

Оттава - Тампа-Бэй 4:6

Голы: Ткачак, 12, 51, Жиру, 41, Батерсон, 52 -  Хедман, 17, Пойнт, 21, 38, 49 Иссимонт, 24, Кучеров, 51

Сент-Луис - Монреаль 6:3

Голы: Кайру, 1, Томас, 16, Саад, 33, Торопченко, 42, Шенн, 45, Капанен, 56 - Слафковски, 4, Галлахер, 34, Сузуки, 58

Торонто - Баффало 4:6

Голы: Марнер, 12, Мэттьюс, 31, 40, 47 - Петерка, 16, Томпсон, 26, Скиннер, 31, Гринвэй, 43, Так, 52, 58

Филадельфия - Лос-Анджелес 0:5

Голы: Кемпе, 14, Копитар, 14, Калиев, 36, Мур, 39, Лизотт, 46

Миннесота - Рейнджерс 5:4 (буллиты)

Голы: Хартман, 25, Эриксон-Ек, 26, Цукарелло, 41, Росси, 45 - Виси, 3, Панарин, 5, Густафсон, 6, Крайдер, 46

Чикаго - Флорида 5:2

Голы: Фолиньо, 6, Зайцев, 9, Холл, 13, Бедард, 25, Курашев 59 - Экман Ларссон, 46, Ткачук, 52

Ванкувер - Даллас 2:0

Голы: Зуттер, 24, Петтерсон, 35

Вегас - Колорадо 7:0

Голы: Стоун, 16, 43, Айкел, 29, 33, Каррье, 32, Карлссон, 49, 54

Сан-Хосе - Питтсбург 2:10

Голы: Дюклер, 24, Макдональд, 49 - Смит, 1, 12, Генцел, 23, 52, Иностроза, 24, Малкин, 29, 51, Летанг, 29, Нието, 31, Раст, 40

Сиэтл - Калгари: 3:6

Голы: Бйоркстранд, 9, Толванен, 16, Шварц, 58 - Поспишил, 16, Хенифин, 39, Шарангович, 41, Баклунд, 44, 59, Андерссон, 59

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бостон детройт Cан-Хосе

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