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Хоккей

НХЛ: Виннипег разгромил Миннесоту, Айлендерс дожали Питтсбург

Вашему вниманию результаты игрового дня в национальной хоккейной лиге.
Сегодня, 07:58
Виннипег - Миннесота / Getty Images
Виннипег - Миннесота / Getty Images

В рамках регулярного сезона национальной хоккейной лиги в ночь с 20 на 21 февраля состоялось 8 матчей.

Среди противостояний выделяется матч Питтсбурга и Айлендерс, которые сохраняют шансы на плей-офф и противостояние Виннипега с Миннесотой, которая накануне забросила своему сопернику 10 шайб.

Вашингтон - Нью-Джерси 6:2

Шайбы: МакМайкл, 1, 24, Строум, 44, Овечкин, 48, 59, Сгарбосса, 12 - Хольц, 15, Хаула, 45

Питтсбург - Айлендерс 4:5

Шайбы: Петтерсон, 12, Эллер, 36, Пуустинен, 52, О'Коннор, 53 - Нелсон, 23, Барзал, 26, Холмстрем, 33, Райлли, 50, Пелех, 61

Рейнджерс - Даллас 3:1

Шайбы: Фокс, 7, Какко, 28, Трочек, 58 - Хейсканен, 29

Флорида - Оттава 3:2

Шайбы: Экблад, 1, Монтур, 37, Лунделл, 61 - Шабо, 45, Штюцле, 48

Виннипег - Миннесота 6:3

Шайбы: Виларди, 9, 49, Эпплтон, 10, Коннор, 21, Монахан, 50, Нидеррайтер, 57 - Росси, 34, 54, Капризов, 52

Колорадо - Ванкувер 3:1

Шайбы: Йохансен, 22, 41, Лехконен, 59 - Миллер, 10

Вегас - Нэшвилл 3:5

Шайбы: Пьетранджело, 14, Карлссон, 41, Амадио, 57 - Эванджелиста, 5, Гласс, 19, Новак, 28, Смит, 35, Нюквист, 48

Лос-Анджелес - Коламбус 5:1

Шайбы: Байфилд, 18, Дюбуа, 21, 31, Фиала, 55, Даути, 60 - Бюквист, 24

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