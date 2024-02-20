НХЛ: Миннесота и Ванкувер забросили 17 шайб на двоих, победы Бостона, Вегаса и Каролины

В ночь на вторник, 20 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 19 февраля

Баффало – Анахайм – 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Гринуэй (Козенс), 1:1 – 10 Хенрик (Джонстон, Джонс), 2:1 – 28 Томпсон (Козенс, Далин), 2:2 – 32 Ватрано (Терри, Мактавиш), 2:3 – 34 Ватрано (Терри, Мактавиш), 3:3 – 35 Бенсон (Петерка, Йокихарью), 3:4 – 39 Терри (Мактавиш)

Сент-Луис – Торонто – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 21 Найз (Марнер, Мэттьюс), 1:1 – 37 Саад (Сундквист, Парайко), 1:2 – 41 Мэттьюс (Марнер), 1:3 – 47 В. Нюландер, 2:3 – 58 Бучневич (Томас, Крюг), 2:4 – 59 Макмэнн (Броди, Марнер)

Бостон – Даллас – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Боквист (Макэвой, Ришар), 1:1 – 11 Джонстон (Бенн, Харли), 1:2 – 21 Сутер (Хинтц), 2:2 – 21 Брэзо (Фредерик, Боквист), 2:3 – 50 Линделль (Робертсон), 3:3 – 58 Пастрняк (Маршанд, Макэвой)

Миннесота – Ванкувер – 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Коул (Сутер, Майерс), 0:2 – 13 Миллер (Джулсен), 1:2 – 19 Эрикссон Эк (Капризов, Болди), 1:3 – 25 Петтерссон (Линдхольм, Хегландер), 1:4 – 29 Миллер (Босер, К. Хьюз), 2:4 – 31 Болди (Меррилл, Эрикссон Эк), 2:5 – 34 Миллер (Сутер), 3:5 – 39 Зукарелло-Асен (Эрикссон Эк, Капризов), 4:5 – 41 Капризов (Болди, Зукарелло-Асен), 5:5 – 41 Эрикссон Эк (Хартман, Зукарелло-Асен), 6:5 – 41 Эрикссон Эк (Капризов, Зукарелло-Асен), 7:5 – 44 Росси (Леттьери, Луккини), 8:5 – 45 Капризов (Болди), 8:6 – 48 Задоров (Сутер, Миллер), 8:7 – 57 Босер (Гронек, К. Хьюз), 9:7 – 59 Брудин (Эрикссон Эк), 10:7 – 60 Капризов

Сиэтл – Детройт – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Зайдер (Дебринкет, Кэйн), 1:1 – 18 Макканн (Бураковски, Данн), 1:2 – 27 Рэймонд (Петри, Комфер), 2:2 – 30 Макканн (Борген, Олексяк), 2:3 – 36 Спронг (Фишер), 3:3 – 47 Шварц (Борген, Гурде), 3:4 – 61 Чиарот (Рэймонд, Ларкин)

Сан-Хосе – Вегас – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Амадио (Уайтклауд), 0:2 – 4 Карлссон (Стоун, Мартинес), 0:3 – 19 Морелли (Мартинес, Пьетранжело), 0:4 – 38 Колесар (Морелли, Мартинес)

Аризона – Эдмонтон – 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 1:1 – 4 Бьюгстэд (Дамба, Крауз), 1:2 – 6 Янмарк-Нюлен (Деарне, Кулак), 2:2 – 22 Келлер (Дурзи, Шмалц), 3:2 – 30 Бьюгстэд (Келлер), 3:3 – 44 Кэйн (Экхольм, Бушар), 3:4 – 44 Хайман (Бушар, Экхольм), 3:5 – 46 Кэйн (Драйзайтль, Маклауд), 3:6 – 58 Фогеле (Драйзайтль, Макдэвид)

Калгари – Виннипег – 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Шилингтон, 1:1 – 6 Монахан (Виларди, Коннор), 1:2 – 6 Монахан (Моррисси, Демело), 1:3 – 11 Монахан (Коннор, Виларди), 2:3 – 14 Колман (Баклунд, Манджипани), 3:3 – 24 Кадри (Юбердо, Уигар), 4:3 – 36 Юбердо (Шарангович, Андерссон), 5:3 – 53 Манджипани (Кадри), 6:3 – 58 Кадри (Андерссон)

Каролина – Чикаго – 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Бантинг (Друри, Нечас), 2:0 – 21 Нечас, 3:0 – 28 Котканиеми (Терявяйнен, Орлов), 4:0 – 30 Ахо (Фаст, Свечников), 4:1 – 35 Фолиньо (Бедард), 5:1 – 42 Бернс (Джарвис, Ахо), 5:2 – 47 Бедард (Джонсон, Курашев), 5:3 – 49 Джонсон (Фолиньо, Бедард), 6:3 – 58 Мартинук (Дж.Стаал, Джарвис)

Тампа-Бэй – Оттава – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Штюцле (Зуб, Сэндерсон), 0:2 – 13 Жозеф (Штюцле, Жиру), 0:3 – 35 Жозеф (Зуб), 1:3 – 36 Чаффи, 1:4 – 44 Тарасенко (Пинто, Ткачак), 2:4 – 44 Пойнт (Хэйгл)

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