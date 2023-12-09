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Легенда НХЛ: Решение МОК дало россии нереальную рекламу войны и преступлений, включая геноцид

Доминик Гашек разозлен на олимпийский комитет.
Сегодня, 11:34
Доминик Гашек / Getty Images
Доминик Гашек / Getty Images

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

По словам чешского хоккеиста, он разочарован действиями организации.

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"Решение МОК дало россии нереальную рекламу войны и преступлений, включая геноцид. Это решение обойдется в тысячи, возможно, миллионы утраченных украинских и российских жизней.

МОК поставил собственные интересы выше человеческой жизни. Каждый человек в мире, который ставит жизнь во главу угла, должен это осуждать", - написал Гашек в Twitter.

Россияне и белорусы смогут выступать в личных стартах, команды не будут допущены к соревнованиям. Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК Доминик Гашек

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