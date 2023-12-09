"Закончите войну в Украине": звезда шведского биатлона осудил МОК
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.
Спортсмен раскритиковал международную организацию.
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"Я не удивлен, а разочарован. Я не понимаю, зачем нам олимпийское перемирие, если нет последствий его нарушения.
Все очень просто. Закончите войну в Украине и добро пожаловать обратно. Это не сложно. Где-то спорт также должен взять на себя ответственность насчет санкций", - приводит слова Самуэльссона SVT.
Ранее Кличко осудил допуск россиян и белорусов на Олимпийские игры.
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