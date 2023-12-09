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"Закончите войну в Украине": звезда шведского биатлона осудил МОК

Самуэльссон разочарован решением олимпийского комитета.
Сегодня, 10:29
Себастьян Самуэльссон / Getty Images
Себастьян Самуэльссон / Getty Images

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Спортсмен раскритиковал международную организацию.

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"Я не удивлен, а разочарован. Я не понимаю, зачем нам олимпийское перемирие, если нет последствий его нарушения.

Все очень просто. Закончите войну в Украине и добро пожаловать обратно. Это не сложно. Где-то спорт также должен взять на себя ответственность насчет санкций", - приводит слова Самуэльссона SVT.

Ранее Кличко осудил допуск россиян и белорусов на Олимпийские игры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК

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