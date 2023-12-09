Гераскевич: МОК ведет себя так, будто он слеп

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Спортсмен в недоумении от того, что организация продолжает вести себя нейтрально.

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"Я действительно не понимаю, почему МОК ведет себя так, будто он слеп или что-то в этом роде. Я полностью согласен, если они конкурируют, но не согласен, если они используют свои достижения и свое участие в российской пропаганде. Ибо, если они это будут делать, у нас будет больше жертв в этой войне.

По сути МОК говорит, что это нормально, если международный спорт будет использоваться в российской пропаганде. Вот что я сейчас ощущаю.

Представим, что я немецкий или австрийский спортсмен, я соревнуюсь и выиграл медаль, а россиянин стал вторым. МОК делает фото, а затем российская пропаганда использует это фото в какой-нибудь рекламе. Я не хочу, чтобы меня использовали в русской пропаганде. МОК должен гарантировать мне это, потому что сейчас так работает", - приводит слова спортсмена Reuters.

Россияне и белорусы смогут выступать в личных стартах, команды не будут допущены к соревнованиям.

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