"Российский флаг не белый, он весь в крови": Кличко - о допуске спортсменов из стран-агрессоров к Олимпиаде
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
По словам легендарного боксера, такие действия МОК запятнали олимпийский дух.
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"МОК принял решение, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже под "нейтральным" флагом. Этот ложный нейтралитет служит для сокрытия военных преступлений. Российский флаг не белый, он весь в крови. Это решение запятнало олимпийский дух", - написал Кличко на своей странице в сети X.
Ранее и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к ОИ-2024.
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