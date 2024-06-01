Во Франции задержали уроженца Чечни, который готовил теракт на ОИ

Во Франции был задержан мужчина, планировавший теракт на Олимпийских играх, говориться в пресс-релизе МВД Франции.

22 мая в Сент-Этьене был задержан 18-летний уроженец Чечни, который планировал теракт на стадионе Жоффруа Гишар, где состоятся футбольные матчи в рамках Олимпиады.

На телефоне задержанного были обнаружены многочисленные фотографии стадиона, а также подозрительные переписки, связанные с ИГИЛ.

Подозреваемый свою вину в подготовке теракта не признал, но не стал отрицать наличия подозрительных чатов, в которых он "просто общался".

Полиция предполагает, что задержанный планировал устроить самоубийственную акцию, направленную, в первую очередь, против болельщиков на стадионе.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что это первый сорванный теракт, который планировали устроить во время Олимпиады-2024, и уже 50-й с 2017 года.

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