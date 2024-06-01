iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Во Франции задержали уроженца Чечни, который готовил теракт на ОИ

Подозреваемый, похоже, связан с ИГИЛ.
Сегодня, 14:49
Getty Images
Getty Images

Во Франции был задержан мужчина, планировавший теракт на Олимпийских играх, говориться в пресс-релизе МВД Франции.

22 мая в Сент-Этьене был задержан 18-летний уроженец Чечни, который планировал теракт на стадионе Жоффруа Гишар, где состоятся футбольные матчи в рамках Олимпиады.

На телефоне задержанного были обнаружены многочисленные фотографии стадиона, а также подозрительные переписки, связанные с ИГИЛ.

Подозреваемый свою вину в подготовке теракта не признал, но не стал отрицать наличия подозрительных чатов, в которых он "просто общался".

Полиция предполагает, что задержанный планировал устроить самоубийственную акцию, направленную, в первую очередь, против болельщиков на стадионе.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что это первый сорванный теракт, который планировали устроить во время Олимпиады-2024, и уже 50-й с 2017 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов
Две команды предложили Ньюи часть собственных акций Две команды предложили Ньюи часть собственных акций
Многолетний тренер Урагана подал в отставку после сенсационного поражения Многолетний тренер Урагана подал в отставку после сенсационного поражения
Ювентус сообщил Аллегри о причине отставки, тренер планирует обратиться в суд Ювентус сообщил Аллегри о причине отставки, тренер планирует обратиться в суд
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов17:21
Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов
Формула 116:35
Две команды предложили Ньюи часть собственных акций
15:54
Многолетний тренер Урагана подал в отставку после сенсационного поражения
Европа15:32
Ювентус сообщил Аллегри о причине отставки, тренер планирует обратиться в суд
Европа15:07
Астон Вилла представила новую эмблему спустя год после предыдущей
15:00
Экстра-лига по футзалу: Энергия сенсационно обыграла Ураган и вышла в финал, где сыграет с ХИТом
Бокс14:55
"Ему лучше не выходить на ринг": Уайлдер пригрозил Чжилею смертью
Олимпийские игры14:49
Во Франции задержали уроженца Чечни, который готовил теракт на ОИ
Теннис14:34
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Калинина и Ястремская проиграли в парном разряде, Свитолина сыграет в третьем круге
Европа14:28
Агент лидера Манчестер Юнайтед провел переговоры с другими клубами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK