Кавай вынужден покинуть расположение сборной США – он не сыграет на Олимпиаде-2024

Кавай Леонард покинул расположение сборной США, которая готовится к Олимпиаде-2024, сообщает официальный аккаунт американской команды в социальных сетях.

Место 33-летнего форварда Лос-Анджелес Клипперс в заявке американцев на турнир займет защитник Бостон Селтикс Деррик Уайт.

An update on Kawhi Leonard from the USA Basketball Men's National Team. pic.twitter.com/84TjYpc90i — USA Basketball (@usabasketball) July 10, 2024

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"Кавай последние несколько недель готовился к Олимпийским играм и провел несколько сильных тренировок в Лас-Вегасе. Он чувствовал себя готовым к соревнованию", - говорится в заявлении США.

"Однако он уважает тот факт, что баскетбольная команда США и команда Лос-Анджелес Клипперс решили, что в его интересах провести остаток лета за подготовкой к предстоящему сезону, а не участвовать в Олимпийских играх в Париже".

Кавай Леонард пропустил практически весь первый раунд плей-офф НБА против Далласа (2-4) из-за проблем с правым коленом.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полной заявкой сборной США на Олимпиаду 2024 года.

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