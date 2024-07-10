iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кавай вынужден покинуть расположение сборной США – он не сыграет на Олимпиаде-2024

Минус один звездный игрок, которого заменит новоиспеченный чемпион НБА.
Сегодня, 19:33
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

Кавай Леонард покинул расположение сборной США, которая готовится к Олимпиаде-2024, сообщает официальный аккаунт американской команды в социальных сетях.

Место 33-летнего форварда Лос-Анджелес Клипперс в заявке американцев на турнир займет защитник Бостон Селтикс Деррик Уайт.

Читай также: Лидер Нью-Йорка готов потерять более 100 миллионов ради чемпионских амбиций команды

"Кавай последние несколько недель готовился к Олимпийским играм и провел несколько сильных тренировок в Лас-Вегасе. Он чувствовал себя готовым к соревнованию", - говорится в заявлении США.

"Однако он уважает тот факт, что баскетбольная команда США и команда Лос-Анджелес Клипперс решили, что в его интересах провести остаток лета за подготовкой к предстоящему сезону, а не участвовать в Олимпийских играх в Париже".

Кавай Леонард пропустил практически весь первый раунд плей-офф НБА против Далласа (2-4) из-за проблем с правым коленом.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полной заявкой сборной США на Олимпиаду 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США Бостон Селтикс Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард сборная США по баскетболу

Статьи по теме

ЛеБрон, Карри и Эмбиид: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024 ЛеБрон, Карри и Эмбиид: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024
Джордж: Я не хотел уходить из Клипперс, но их предложения по контракту были унизительными Джордж: Я не хотел уходить из Клипперс, но их предложения по контракту были унизительными
Денвер работает над сделкой по MVP 2017 года Денвер работает над сделкой по MVP 2017 года
Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Нидерланды и Англия разыграют путевку в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко
Бокс20:21
Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом
Теннис20:10
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина и сестры Киченок покинули турнир
Украина19:55
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало бразильца, защитник Днепра-1 и вингер Крузейро перешли в Карпаты
Европа19:53
Совладельцы Ньюкасла покинут клуб, решив продать свои акции
Украина19:45
Карпаты подписали защитника Днепра-1 и бразильского вингера
Олимпийские игры19:38
ЛеБрон, Карри и Эмбиид: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры19:33
Кавай вынужден покинуть расположение сборной США – он не сыграет на Олимпиаде-2024
Другие страны18:59
Коутиньо вернулся в свой родной клуб
Европа18:56
Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK