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"Мурашки по коже": Свитолина оценила свою победу над Пегулой на Олимпиаде-2024

Украинка сумела пробиться в третий круг соревнования.
Сегодня, 07:25
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) прокомментировала победу над Джессикой Пегулой (№6 WTA) во втором круге Олимпиады - 4:6, 6:1, 6:3.

По словам спортсменки, ей пришлось менять темп игры, чтобы добыть волевую победу.

"Первый сет был очень сложен. К сожалению, я не смогла использовать свои шансы, хоть они были. Но во втором сете я просто сказала себе, что нужно сражаться, нужно отдать все силы, чтобы вернуться в матч. И мне это удалось. Я очень рада, что смогла вернуться и отыграть второй и третьи сети на очень высоком уровне.

Когда играешь с игроком топ-уровня, всегда нужно менять темп, более агрессивно играть. И потому, когда я проиграла первый сет, я была недалеко от своей игры, но нужно было еще более агрессивно играть. Во втором сете я себе сказала, что нужно это делать и не просто бегать, но и играть очень агрессивно и бороться за каждый мяч".

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Свитолина заявила, что в матче почувствовала, что победит.

"Я поняла, пожалуй, после матч-поинта. Потому что, когда ты сконцентрирован, когда ты отдаешь все свои силы, и когда ты играешь против топ-игрока, ты не можешь думать о выигрыше, что ты уже лидируешь. Надо бороться, нужно фокусироваться на каждом поинте. И я думаю, что сегодня мне это очень помогла".

Украинка отметила поддержку французских болельщиков.

"Была невероятная поддержка сегодня. Несколько раз тоже мурашки проходили по телу. Это реально очень круто и я очень благодарна французским болельщикам, что они так поддержали меня сегодня. Это тоже мне сегодня помогло вернуться в матч и играть сильнее, играть лучше", - сказала Свитолина в интервью "Суспільне Спорт".

В 1/8 финала Элина сыграет против Барборы Крейчиковой. Матч запланирован на 30 июля.

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