Мчедлидзе остался без медали, потерпев поражение в бронзовом финале

В воскресенье, 11 августа, украинский борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе провел бронзовый финал в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде-2024 в Париже.

В заключительный день Игр последним украинским шансом на медаль наш спортсмен воспользоваться не сумел, уступив в схватке.

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В бронзовом противостоянии Мчедлидзе потерпел поражение 0:10 от первого номера рейтинга представителя Азербайджана Магомедхана Магомедова.

Источник: Getty Images

Украинец получил вторую возможность посоревноваться за олимпийскую награду благодаря тому, что грузин Гиви Матчарашвили, которому он уступил в четвертьфинале, вышел в финал соревнований. В утешительной схватке украинский спортсмен одержал победу над представителем ПАР Николасом де Ланге (5:3).

Напомним, ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских борцов на Олимпиаде-2024.

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