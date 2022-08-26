Чемпионат Украины по волейболу состоится и пройдет в одном городе

Чемпионат Украины по волейболу сезона-2022/23 официально состоится и пройдет в Черновцах.

Профессиональная волейбольная лига Украины презентовала концепцию предстоящей кампании.

"Чемпионат Украины по волейболу в сезоне 2022/2023 состоится под лозунгом: "Смелость играть. Смелость побеждать". Профессиональная волейбольная лига Украины присоединилась к глобальной информационной кампании Минцифры "Смелость", запущенной весной.

Спорту всегда найдется место, даже во время войны. В нем выражены все те ценности, которые сейчас ведут Украину к победе. Смелость. Целеустремленность. Сила духа. Единство. Командная игра. Способность действовать вместе и полагаться друг на друга. Бороться до последней секунды и финального свистка.

Старт нового чемпионата Украины по волейболу запланирован на 22 сентября. В этом году все игры Чемпионата - женской Суперлиги Дмарт и мужской Суперлиги Будинвест - состоятся в городе Черновцы. По требованиям военного положения они пройдут без зрителей. Однако даже факт проведения чемпионата в воюющей стране является выражением невероятной смелости — выраженной в концепте сезона", - отмечается в пресс-релизе федерации.