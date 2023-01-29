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Российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в Европейских играх-2023

Спортивная изоляция страны-агрессора и ее пособника остается в силе.
Сегодня, 11:15
EOC не допустит россиян и белорусов на Европейские игры-2023 / eurolympic.org
EOC не допустит россиян и белорусов на Европейские игры-2023 / eurolympic.org

Олимпийские комитеты Европы (EOC) объявили, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в третьих Европейских играх, которые состоятся в польском Кракове с 21 июня по 2 июля 2023 года.

"Во избежание недоразумений любые возможные решения относительно потенциального возвращения спортсменов из россии и беларуси не будут касаться Европейских игр, поэтому они не будут участвовать в соревнованиях в этом году", - говорится в заявлении EOC.

В то же время четкого решения организации по поводу участия представителей страны-агрессора и ее пособника в других турнирах под эгидой EOC пока нет.

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"Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, то ЕОС ценит важность преодоления препятствий для того, чтобы спорт выступал как связующая сила.

Особенно это касается Европы, объединяющей разных людей разных наций. ЕОС не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях исключительно на основании того, какой у них паспорт.

Спорт более справедлив, когда у всех спортсменов, имеющих право соревноваться, есть возможность соревноваться, и Комиссия атлетов ЕОС продолжит консультации касательно правильного пути осуществления этой цели", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет Азии пригласил россиян и белорусов выступить на Азиатских играх-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Европейские Игры

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