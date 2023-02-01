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На Донбассе ликвидирован генсек федерации каратэ россии

Сергей Увицкий присоединился к своим соотечественникам на концерте Кобзона.
Сегодня, 12:30
200-й
200-й

Во время боев на Донбассе был ликвидирован генеральный секретарь федерации каратэ россии Сергей Увицкий, передает Живой Журнал со ссылкой на российские СМИ.

Увицкий участвовал в войне на стороне страны-террориста в составе отряда добровольцев российского союза боевых искусств (РСБИ) "Союз".

Где и когда именно он стал "хорошим русским" не уточняется.

В ноябре 2022 года РСБИ организовал отряд, который отправился на войну в Украину. Сообщается, что в него вошли около 100 известных спортсменов и инструкторов.

По информации источника, Увицкий - мастер спорта международного класса, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы, многократный призер различных российских и международных турниров.

Напомним, что Международный олимпийский комитет намерен допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, несмотря на критику со стороны международного сообщества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война война с россией

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