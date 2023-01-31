"Клеветнические заявления": МОК не воспринял критику со стороны Украины относительно допуска россиян и белорусов к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет отверг критику украинских властей по поводу намерения допустить к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже российских и белорусских спортсменов.

Организацию обвиняют в том, что подобные действия являются пропагандой войны, но там называют такие заявления клеветническими, сообщает Reuters.

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"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой бы то ни было конструктивной дискуссии", - говорится в заявлении МОК.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы, вопрос о возвращении которых начал рассматривать МОК.