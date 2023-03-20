Федерация фехтования Украины будет бойкотировать турниры с участием российских и белорусских спортсменов

Президиум Федерации фехтования Украины провел заседание, на котором решили, что украинские спортсмены не будут выходить на поединки с российскими и белорусскими спортсменами, а также будут бойкотировать турниры, в которых они будут участвовать.

"Сегодня, 20 марта, в онлайн-формате прошло срочное заседание президиума ФФУ. Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней непосредственно с российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран. Также были обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного и позорного решения конгресса FIE о возвращении представителей РФ и РБ в международные соревнования", – говорится в заявлении федерации.

Читай также: Правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК с целью недопуска россиян

Напомним, на внеочередном конгрессе FIE было решено снять бан с российских и белорусских спортсменов. Решение вступает в силу во второй половине апреля 2023 года.

В свою очередь, международный олимпийский комитет принял к сведению решение FIE допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.