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Украина завоевала очередное золото на Кубке мира по артистическому плаванию

Девичья команда вновь стала первой.
Вчера, 21:24
Сборная Украины по артистическому плаванию
Сборная Украины по артистическому плаванию

В воскресенье, 7 апреля, сборная Украины выиграла третью награду на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит во французском Монпелье.

Украинская команда, в лице Марты Фединой, Вероники Гришко, Софии Мациевской, Дарьи Мошинской, Ангелины Овчинниковой, Валерии Тищенко, Влады и Марины Алексеивых завоевала золото в акробатической группе.

"Сине-желтые" были оценены судьями самым высоким баллом – 260,2750. Вторую и третью строчку соответственно распределили команды США (252,0000) и Китая (247,0583).

Отметим, для Украины это уже вторая золотая медаль на этапе Кубка мира в Монпелье.

Ранее сообщалось, что Федина стала призеркой этапа Кубка мира по артистическому плаванию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина артистическое плавание

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