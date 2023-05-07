Украина завоевала очередное золото на Кубке мира по артистическому плаванию

В воскресенье, 7 апреля, сборная Украины выиграла третью награду на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит во французском Монпелье.

Украинская команда, в лице Марты Фединой, Вероники Гришко, Софии Мациевской, Дарьи Мошинской, Ангелины Овчинниковой, Валерии Тищенко, Влады и Марины Алексеивых завоевала золото в акробатической группе.

"Сине-желтые" были оценены судьями самым высоким баллом – 260,2750. Вторую и третью строчку соответственно распределили команды США (252,0000) и Китая (247,0583).

Отметим, для Украины это уже вторая золотая медаль на этапе Кубка мира в Монпелье.

Ранее сообщалось, что Федина стала призеркой этапа Кубка мира по артистическому плаванию.