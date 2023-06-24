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Сборная Украины по волейболу одолела Хорватию и вышла в финал Золотой Евролиги

Также команда получила право побороться за путевку в Лигу наций.
Вчера, 23:27
Сборная Украины по волейболу /cev.ua
Сборная Украины по волейболу /cev.ua

Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в финал Золотой Евролиги.

В полуфинале подопечные Угиса Крастиньша уверенно разобрались с хозяевами Финала четырех сборной Хорватии 3:1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-12). 

Завтра нашим спортсменам предстоит сойтись в финале со сборной Турции, победившая в полуфинале чехов.

Кроме того, проход в финал позволит нашей сборной сыграть в Кубке претендентов, победитель которого получить право взять участие в Лиге наций.

Ранее, напомним, молодежная сборная Украины обыграла Румынию во втором туре молодежного Евро-2023.

 

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