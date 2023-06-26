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Салуквадзе - первая, кому удалось выйти на десятые Олимпийские игры

Грузинская спортсменка вошла в историю.
Сегодня, 13:50
Нино Салуквадзе / eurosport.co.uk
Нино Салуквадзе / eurosport.co.uk

Нино Салуквадзе вышла в финал по пулевой стрельбе с 25 метров на Евроиграх-2023.

Благодаря этому грузинская спортсменка смогла забронировать себе место на Олимпиаде в 2024 году, которые пройдут в Париже.

Для 54-летней Салуквадзе данные игры станут десятыми в карьере. Ввиду этого, Нино удалось войти в историю, попав на Олимпиаду рекордное количество раз.

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Напомним, грузинка завоевала в рамках Олимпийских игр три медали: золото, серебро и бронзу. Две из них пришлись на 1988 год и одна на 2008.

Отметим, на ОИ-2014 Салуквадзе участвовала вместе с сыном Мачавариани Цотнэ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пулевая стрельба Нино Салуквадзе

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