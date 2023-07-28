iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Сборная Украины по волейболу благодаря победе над Китаем вышла в полуфинал Кубка претендентов

Наши парни смогли одолеть непростого соперника.
Сегодня, 18:51
Китай - Украина / facebook
Китай - Украина / facebook

В пятницу, 28 июля, сборная Украины по волейболу стартовала на Кубке претендентов-2023.

В четвертьфинале турнира наша команда встретилась со спортсменами из Китая. Украинская сборная добыла победу со счетом 3:1.

Читай также: Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023

Таким образом, в полуфинале "сине-желтые" встретятся с победителем пары Турция — Доминиканская республика. 1/2 финала состоится в субботу, 29 июля.

Кубок претендентов среди мужчин

Доха, Катар

Украина - Китай 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Сборная Украины

Статьи по теме

Центровой сборной Украины сменил один испанский клуб на другой Центровой сборной Украины сменил один испанский клуб на другой
Украина проведет четыре матча в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады Украина проведет четыре матча в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады
"Он - кандидат в сборную": Ребров высказался о натурализации игрока из АПЛ "Он - кандидат в сборную": Ребров высказался о натурализации игрока из АПЛ
Сборная Украины уступила Северной Македонии в полуфинале Евробаскета U-20 Сборная Украины уступила Северной Македонии в полуфинале Евробаскета U-20
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина21:33
Полесье в горячем противостоянии одержало дебютную победу в УПЛ над Вересом
Европа21:23
Леви перенес переговоры с Баварией по Кейну
Киберспорт20:59
IEM Cologne 2023: The Mongolz и 9INE стали участниками группового этапа
Лига конференций20:56
Ювентус исключили из Лиги конференций-2023/24
Европа20:18
Развитие событий по продаже Манчестер Юнайтед ожидается на следующей неделе
Формула 120:03
Гасли провел забег по Спа в память о погибших молодых пилотах
Европа19:56
МЮ подал улучшенное предложение по Хойлунду
Европа19:52
Семьи Месси, Бускетса и Бекхэма провели вечер в одном из ресторанов Майами
Формула 119:38
Гран-при Бельгии: Ферстаппен выиграл квалификацию, но первым стартовать будет Леклер
Другие19:37
Гутцайт: Несмотря на весь хейт, который я пережил, уже есть первый результат
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK