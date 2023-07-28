Сборная Украины по волейболу благодаря победе над Китаем вышла в полуфинал Кубка претендентов
Наши парни смогли одолеть непростого соперника.
В пятницу, 28 июля, сборная Украины по волейболу стартовала на Кубке претендентов-2023.
В четвертьфинале турнира наша команда встретилась со спортсменами из Китая. Украинская сборная добыла победу со счетом 3:1.
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Таким образом, в полуфинале "сине-желтые" встретятся с победителем пары Турция — Доминиканская республика. 1/2 финала состоится в субботу, 29 июля.
Кубок претендентов среди мужчин
Доха, Катар
Украина - Китай 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)
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