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Сборная Украины по волейболу стартовала на Евро-2023 с поражения

Наши парни уступили словенцам.
Сегодня, 20:50
Украина - Словения / Getty Images
Украина - Словения / Getty Images

В среду, 30 августа, состоялся стартовый поединок на чемпионате Европы мужской сборной Украины, которая встречалась с командой Словении.

"Желто-синие" выиграли в упорной борьбе первый сет, однако после этого уступили в следующих трех, потерпев тем самым поражение уже в первом матче.

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Отметим, в четверг, 31 августа, Украина сыграет против сборной Хорватии. Далее нашим парням предстоит встретится с Болгарией (2 сентября), Финляндией (4 сентября) и Испанией (5 сентября).

Чемпионат Европы по волейболу

Группа В

Словения - Украина 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Сборная Украины

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