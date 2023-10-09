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Украина завоевала две медали на командном Кубке Европы по фехтованию

Украинские спортсмены стали призерами в женской шпаге и мужской рапире.
Сегодня, 17:52
Украина завоевала две награды / European Fencing Confederation
Украина завоевала две награды / European Fencing Confederation

Сборная Украины завоевала две медали на командном Кубке Европы по фехтованию, который прошел в итальянском Кальяри.

В женской шпаге серебряными призерками стали Влада Харькова, Елена Кривицкая и Дарья Варфоломеева.

Примечательно, что в полуфинале соревнований соперником этих шпажисток была еще одна наша команда Украина-2, которую представляли Ксения Пантелеева, Юлия Свистиль и Инна Бровко. Первый состав одержал победу со счетом 45:26.

В решающем противостоянии украинки уступили итальянкам 39:45, а команда Украина-2 в бронзовом финале проиграла француженкам 34:45.

European Fencing Confederation
European Fencing Confederation

В последний день соревнований украинцы завоевали вторую медаль. Бронзовыми призерами в мужской рапире стали Андрей Погребняк, Максим Коржевой, Богдан Пнивчук и Евгений Лазаренко, которые в матче за третье место одолели со счетом 45:24 британскую команду.

European Fencing Confederation
European Fencing Confederation

В медальном зачете командного Кубка Европы Украина разделила 4-6 места с Румынией и Францией. Первой стала Италия.

Медальный зачет:

1. Италия - 9 (4 золота + 2 серебра + 3 бронзы)
2-3. Болгария - 1 (1 + 0 + 0)
2-3. Швейцария - 1 (1 + 0 + 0)
4-6. Украина - 2 (0 + 1 + 1)
4-6. Румыния - 2 (0 + 1 + 1)
4-6. Франция - 2 (0 + 1 + 1)
7. Испания - 1 (0 + 1 + 0)

Ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала об угрозах со стороны россиян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование рапира шпага

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