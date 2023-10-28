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Терлюга взяла бронзу на ЧМ по карате

Украинка поквиталась за обидный полуфинал.
Сегодня, 19:47
Анджелика Терлюга / Getty Images
Анджелика Терлюга / Getty Images

Анджелика Терлюга выиграла бронзовую медаль ЧМ по карате.

Напомним, в полуфинале украинка встретилась с Ивет Гораиновой, который проиграла из-за спорного решения судей откатить матч назад.

Таким образом вместо финала Анджелика попала в матч за бронзу, в котором ее соперницей стала представительница Ирана Фатима Саадати.

Терлюга легко разобралась с соперницей и завоевала для уУкраины третью медаль на этом ЧМ. Также эта бронза стала первой для сопртсменки на уровне чемпионатов мира.

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