Терлюга взяла бронзу на ЧМ по карате

Анджелика Терлюга выиграла бронзовую медаль ЧМ по карате.

Напомним, в полуфинале украинка встретилась с Ивет Гораиновой, который проиграла из-за спорного решения судей откатить матч назад.

Таким образом вместо финала Анджелика попала в матч за бронзу, в котором ее соперницей стала представительница Ирана Фатима Саадати.

Терлюга легко разобралась с соперницей и завоевала для уУкраины третью медаль на этом ЧМ. Также эта бронза стала первой для сопртсменки на уровне чемпионатов мира.

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