Магучих сообщила, что выходит замуж
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась деталями о своей личной жизни.
Спортсменка сообщила, что недавно ее парень сделал ей предложение и теперь она обручена.
"У меня есть парень. Он бегает 110 метров с барьерами, и у меня уже есть обручальное кольцо.
Парень сделал мне предложение, когда мы вернулись в Украину, при родителях, поэтому теперь я обручена. Мое сердце занято", - заявила Магучих.
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Также прыгунья в высоту раскрыла детали того, как ее возлюбленый делал ей предложение.
"Само предложение. Мы приехали домой, родители встретили нас. Была и его мама - моя тренерка.
Про обручальное кольцо я знала, мы выбирали его вместе. Перед этим мы были в Америке и он хотел, чтобы все подошло по размеру. Он сказал: "У меня есть предложение, от которого ты не можешь отказаться".
Я отдала ему кольцо и сказала, что жду предложение.
Также Ярослава рассказала, как отреагировали родители и когда состоится свадьба.
"Родители не знали. Отец сказал: "Ну, Ярослав, ну надо было подумать. Уйти в другую комнату, чтобы парень поволновался", а мама спросила: "когда будет свадьба"?
Свадьбу сыграем уже после Олимпийских Игр в Париже", - резюмировала Магучих.
Отметим, что будущим мужем спортсменки является 19-летний украинский легкоатлет Назар Степанов, сын украинской тренерки Татьяны Степановой.
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