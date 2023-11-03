iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих сообщила, что выходит замуж

Свадьба состоится после Олимпиады-2024.
Вчера, 22:24
Ярослава Магучих и Назар Степанов / instagram.com
Ярослава Магучих и Назар Степанов / instagram.com

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась деталями о своей личной жизни.

Спортсменка сообщила, что недавно ее парень сделал ей предложение и теперь она обручена.

"У меня есть парень. Он бегает 110 метров с барьерами, и у меня уже есть обручальное кольцо.

Парень сделал мне предложение, когда мы вернулись в Украину, при родителях, поэтому теперь я обручена. Мое сердце занято", - заявила Магучих.

Читай также: Церемония на Кипре: Костюк вышла замуж

Также прыгунья в высоту раскрыла детали того, как ее возлюбленый делал ей предложение.

"Само предложение. Мы приехали домой, родители встретили нас. Была и его мама - моя тренерка.

Про обручальное кольцо я знала, мы выбирали его вместе. Перед этим мы были в Америке и он хотел, чтобы все подошло по размеру. Он сказал: "У меня есть предложение, от которого ты не можешь отказаться".

Я отдала ему кольцо и сказала, что жду предложение.

Также Ярослава рассказала, как отреагировали родители и когда состоится свадьба.

"Родители не знали. Отец сказал: "Ну, Ярослав, ну надо было подумать. Уйти в другую комнату, чтобы парень поволновался", а мама спросила: "когда будет свадьба"?

Свадьбу сыграем уже после Олимпийских Игр в Париже", - резюмировала Магучих.

Отметим, что будущим мужем спортсменки является 19-летний украинский легкоатлет Назар Степанов, сын украинской тренерки Татьяны Степановой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свадьба Ярослава Магучих

Статьи по теме

"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту "Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту
"Все россияне виновны в преступлениях против Украины": Магучих обратилась к президенту МОК "Все россияне виновны в преступлениях против Украины": Магучих обратилась к президенту МОК
Магучих не сумела выиграть звание лучшей атлетки Европы Магучих не сумела выиграть звание лучшей атлетки Европы
Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенной фотосессии для Vogue Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенной фотосессии для Vogue
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Лас-Пальмас неожиданно обыграл Атлетико
Вчера, 23:45
Европа23:45
Караваев: Обидно, что Луческу ушел при таких обстоятельствах
Украина23:15
Перспективный форвард Динамо дебютировал за основную команду в матче против Шахтера
Формула 122:50
На одной из трибун Гран-при Бразилии обрушилась крыша
Легкая атлетика22:43
"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту
Формула 122:24
Леклер: За всю свою карьеру я не испытывал ничего подобного
Другие22:24
Магучих сообщила, что выходит замуж
Европа21:50
Французский клуб будет пускать болельщиков на матчи бесплатно до конца сезона
Европа21:41
Гол Мудрика был признан лучшим голом Челси в октябре
Украина21:33
Суркис: В ближайшее время мы объявим, кто возглавит тренерский штаб Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK