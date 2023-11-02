Церемония на Кипре: Костюк вышла замуж

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж.

21-летняя спортсменка заключила брак с Георгием.

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Церемония состоялась в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре.

Пара объявила о помолвке в апреле текущего года.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обрезала на совместной фотографии белорусскую спортсменку.

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