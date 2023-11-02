Церемония на Кипре: Костюк вышла замуж
Спортсменка простилась с холостяцкой жизней.
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж.
21-летняя спортсменка заключила брак с Георгием.
Читай также: Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенной фотосессии для Vogue
Церемония состоялась в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре.
Пара объявила о помолвке в апреле текущего года.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обрезала на совместной фотографии белорусскую спортсменку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!