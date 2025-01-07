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Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом

Икона спорта поделился новостью в социальной сети.
Сегодня, 19:04
Василий Вирастюк / Instagram
Василий Вирастюк / Instagram

Обладатель звания "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира по силовому многоборью и действующий депутат Верховной рады Василий Вирастюк сообщил о рождении сына.

Вирастюк на своей странице в Instagram-stories опубликовал новость.

Мальчика назвали Ярослав. Он родился в понедельник, 6 января. Вес мальчика составил 3,85 кг, рост – 58 см.

Для Вирастюка это пятый ребенок. У него есть сын Адам от первого брака, Олег и Александр от второй жены, а также Владимир от нынешних отношений.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко впервые станет отцом.

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