Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом
Икона спорта поделился новостью в социальной сети.
Обладатель звания "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира по силовому многоборью и действующий депутат Верховной рады Василий Вирастюк сообщил о рождении сына.
Вирастюк на своей странице в Instagram-stories опубликовал новость.
Мальчика назвали Ярослав. Он родился в понедельник, 6 января. Вес мальчика составил 3,85 кг, рост – 58 см.
Для Вирастюка это пятый ребенок. У него есть сын Адам от первого брака, Олег и Александр от второй жены, а также Владимир от нынешних отношений.
Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко впервые станет отцом.
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