Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом

Обладатель звания "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира по силовому многоборью и действующий депутат Верховной рады Василий Вирастюк сообщил о рождении сына.

Вирастюк на своей странице в Instagram-stories опубликовал новость.

Мальчика назвали Ярослав. Он родился в понедельник, 6 января. Вес мальчика составил 3,85 кг, рост – 58 см.

Для Вирастюка это пятый ребенок. У него есть сын Адам от первого брака, Олег и Александр от второй жены, а также Владимир от нынешних отношений.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко впервые станет отцом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!