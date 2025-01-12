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Плей-офф НФЛ: Балтимор обыграл Питтсбург, Лос-Анджелес проиграл Хьюстону

Вашему вниманию результаты и расписание плей-офф сезона-2024/25.
Сегодня, 12:47
Плей-офф НФЛ / Getty Images
Плей-офф НФЛ / Getty Images

В субботу, 11 января, стартовал плей-офф Национальной футбольной лиги.

Четырнадцать команд сошлись за чемпионский титул после окончания регулярного чемпионата. Уже 9 февраля станет известен новый чемпион.

Даты: 11 января - 9 февраля
Действующий чемпион: Канзас-Сити Чифс

1-й раунд

НФК

  • 12.01 Вашингтон КоммандерсТампа-Бей Бакканирз
  • 12.01 Грин Бэй Пекерс - Филадельфия Иглз
  • 13.01 Миннесота Вайкинз - Лос-Анджелес Рамс

АФК

  • Питтсбург Стилерс - Балтимор Рейвенс 14:28 (0:7, 0:14, 14:7, 6:12)
  • 12.01 Денвер Бронкос - Баффало Биллс
  • Лос-Анджелес Чарджес - Хьюстон Тексанс 12:32 (6:0, 0:10, 0:10, 6:12)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НФЛ

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