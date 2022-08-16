Украина завоевала серебро в синхронном прыжке на ЧЕ по водным видам спорта

Украинские спортсмены заработали уже 10 медалей на турнире, продолжая удерживать второе место в личном зачете.

В шестой день проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме (Италия), прошли соревнования по смешанным синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Здесь Украину представляли София Лыскун и Алексей Середа. За свою попытку украинцы получили 298,59 баллов, что позволило им завоевать серебряные медали. Они уступили победителям, которыми стали британцы, всего 2,19 балла.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта, Рим, Италия

Смешанный синхронный прыжок с 10-метровой вышки

1. Великобритания - 300,78

2. Украина - 298,59

3. Италия - 290,28

Напомним, что для наших спортсменов данное серебро стало уже вторым на чемпионате Европы - днем ранее украинская сборная заняла второе место в прыжках с 3-метровой платформы и 10-метровой вышки.