iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина завоевала серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022

Украинские стали континентальными вице-чемпионами в командных соревнованиях.
Сегодня, 15:40
Украинцы взяли серебро / Getty Images
Украинцы взяли серебро / Getty Images
0 0 0

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала серебро на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в Риме.

В финале соревнований в миксте спортсмены выполняли прыжки с 3-метровой платформы и 10-метровой вышки.

Украинская команда в составе Ксении Байло, Кирилла Болюха, Виктории Кесарь и Даниила Коновалова стала второй, набрав в сумме 399,05 балла.

Золото завоевала итальянская команда с результатом 402,55, а бронзовыми призерами стали британцы - 384,70.

Чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта

Прыжки в воду

Командное первенство

1. Италия - 402,55 балла

2. Украина - 399,05

3. Великобритания - 384,70

Напомним, на ISPORT доступен список всех украинских медалистов на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водные виды спорта прыжки в воду Сборная Украины чемпионат Европы по водным видам спорта
0 0 0

Статьи по теме

Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании
Украина завоевала восьмое золото в артистическом плавании на чемпионате Европы-2022 Украина завоевала восьмое золото в артистическом плавании на чемпионате Европы-2022
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, Бадоса вошла в тройку лучших
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
Европа20:56
Барселона может в одностороннем порядке расторгнуть контракт со своим форвардом
Европа20:30
Батистута: Цель Месси – стать лучшим в мире навсегда, это движет им
Бокс20:12
Ломаченко опубликовал вторую часть интервью скандального митрополита УПЦ МП
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK