Украина завоевала серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала серебро на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в Риме.

В финале соревнований в миксте спортсмены выполняли прыжки с 3-метровой платформы и 10-метровой вышки.

Украинская команда в составе Ксении Байло, Кирилла Болюха, Виктории Кесарь и Даниила Коновалова стала второй, набрав в сумме 399,05 балла.

Золото завоевала итальянская команда с результатом 402,55, а бронзовыми призерами стали британцы - 384,70.

Чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта

Прыжки в воду

Командное первенство

1. Италия - 402,55 балла

2. Украина - 399,05

3. Великобритания - 384,70

Напомним, на ISPORT доступен список всех украинских медалистов на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.