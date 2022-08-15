Украина завоевала серебро в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022
Украинские стали континентальными вице-чемпионами в командных соревнованиях.
Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала серебро на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта в Риме.
В финале соревнований в миксте спортсмены выполняли прыжки с 3-метровой платформы и 10-метровой вышки.
Украинская команда в составе Ксении Байло, Кирилла Болюха, Виктории Кесарь и Даниила Коновалова стала второй, набрав в сумме 399,05 балла.
Золото завоевала итальянская команда с результатом 402,55, а бронзовыми призерами стали британцы - 384,70.
Чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта
Прыжки в воду
Командное первенство
1. Италия - 402,55 балла
2. Украина - 399,05
3. Великобритания - 384,70
Напомним, на ISPORT доступен список всех украинских медалистов на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.