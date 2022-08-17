Лыскун завоевала серебро чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта
Украинка принесла очердную медаль в прыжках с вышки.
В итальянском Риме проходит чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта.
Сборная Украины вполне успешно выступает на континентальном первенстве.
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Очередную награду национальной команде принесла прыгунья София Лыскун.
Украинская спортсменка добыла серебряную медаль, уступив лишь на 3.80 балла британке Андреа Спиндолини-Сириэ
Напомним, ранее Лыскун вместе с Алексеем Середой завоевала серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.