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Лыскун завоевала серебро чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта

Украинка принесла очердную медаль в прыжках с вышки.
Сегодня, 17:17
Cофия Лыскун / Getty Images
Cофия Лыскун / Getty Images
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В итальянском Риме проходит чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта.

Сборная Украины вполне успешно выступает на континентальном первенстве.

Читай также: Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете

Очередную награду национальной команде принесла прыгунья София Лыскун.

Украинская спортсменка добыла серебряную медаль, уступив лишь на 3.80 балла британке Андреа Спиндолини-Сириэ

Напомним, ранее Лыскун вместе с Алексеем Середой завоевала серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат Европы
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