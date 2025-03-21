Дорощук попал в топ-5 на Чемпионате мира в помещении
Украинец удачно выступил.
В рамках Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении состоялись прыжки в высоту среди мужчин.
Честь Украины защищал Олег Дорощук, который поехал на турнир в качестве действующего чемпиона Европы.
Дорощук показал неплохие результаты, прыгнув на 2.28 метра. Вместе с ним на эту отметку прыгнули Элайджа Косиба, Рэймонд Ричардс и Хэмиш Керр.
Лучше вышеупомянутой четверки выступил только Ву Сангьок - 2.31 м.
Чемпионат мира в помещении
Нанкин, Китай
Прыжки в высоту, мужчины
- Ву Сангьок (Южная Корея) - 2.31 м.
- Хэмиш Керр (Австралия) - 2.28 м.
- Рэймонд Ричардс (Ямайка) - 2.28 м.
- Элайджа Косиба (США) - 2.28 м.
- Олег Дорощук (Украина) - 2.28 м.
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