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Дорощук попал в топ-5 на Чемпионате мира в помещении

Украинец удачно выступил.
Сегодня, 14:34       Автор: Василий Медвидь
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

В рамках Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении состоялись прыжки в высоту среди мужчин.

Честь Украины защищал Олег Дорощук, который поехал на турнир в качестве действующего чемпиона Европы.

Дорощук показал неплохие результаты, прыгнув на 2.28 метра. Вместе с ним на эту отметку прыгнули Элайджа Косиба, Рэймонд Ричардс и Хэмиш Керр.

Лучше вышеупомянутой четверки выступил только Ву Сангьок - 2.31 м.

Чемпионат мира в помещении

Нанкин, Китай

Прыжки в высоту, мужчины

  1. Ву Сангьок (Южная Корея) - 2.31 м.
  2. Хэмиш Керр (Австралия) - 2.28 м.
  3. Рэймонд Ричардс (Ямайка) - 2.28 м.
  4. Элайджа Косиба (США) - 2.28 м.
  5. Олег Дорощук (Украина) - 2.28 м.

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