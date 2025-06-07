Дорощук выиграл "серебро" этапа Бриллиантовой лиги

В столице Италии завершились соревнования по прыжкам в высоту на 5-м этапе Бриллиантовой лиги. Украинский легкоатлет Олег Дорощук финишировал вторым.

В секторе он взял высоту 2,30 м. Дорощук покорил планку с первой попытки. Тем временем кореец Ву Санхек взял отметку 2,32 м. Украинец попытался перебить результат соперника, но не смог прыгнуть на 2,34 м.

В конце концов, Дорощук удовлетворился второй в карьере серебряной наградой Бриллиантовой лиги. Дополнил подиум ямаец Ромейн Бекфорд (2,26 м).Старт в Риме стал для украинского спортсмена первым в престижном турнире в этом году.

Бриллиантовая лига-2025. Рим, Италия

Прыжки в высоту, мужчины

1. Ву Санхек – 2,32 м

2. Олег Дорощук – 2,30 м

3. Ромейн Бекфорд – 2,26 м

Напомним, украинские легкоатлеты попали под обстрел россиян в Луцке.

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